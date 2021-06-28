2021-06-28T14:19:27+03:00
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Чем грозит покупка поддельного сертификата о вакцинации
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Лишением свободы до одного года может обернуться для россиян покупка поддельного сертификата о пройденной вакцинации от COVID, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя... ПРАЙМ, 28.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Лишением свободы до одного года может обернуться для россиян покупка поддельного сертификата о пройденной вакцинации от COVID, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что такое наказание грозит вне зависимости от того, успел человек воспользоваться поддельным сертификатом или нет.