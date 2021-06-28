МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Лишением свободы до одного года может обернуться для россиян покупка поддельного сертификата о пройденной вакцинации от COVID, пишет РИА Новости со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

"Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного сертификата как официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, карается уголовным наказанием до одного года лишения свободы", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что такое наказание грозит вне зависимости от того, успел человек воспользоваться поддельным сертификатом или нет.