МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Владимир Путин пересмотрел границы возраста, когда можно приобретать охотничье и длинноствольное оружие самообороны. Согласно новому закону, купить оружие можно, если уже исполнилось 21 год, пишут СМИ со ссылкой на официальный портал правовой информации.

Право на приобретение "гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны" имеют граждане, достигшие возраста 21 года, гласит новое правило. Правда, есть исключения — для тех, кто прошел или проходит военную службу или службу в государственных военизированных организациях, занимается профессиональной деятельностью, связанной с охотой, или относится к коренным малочисленным народам России.

В новом законе также прописаны основания для отказа в выдаче разрешения на покупку. Запрещено будет продавать оружие тем, у кого ест две или более погашенные судимости за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов. Также не получат лицензию те, у кого есть судимость за преступление террористической и экстремистской направленности. Осужденные за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетних, тоже не имеют права на владение оружием, согласно новым правилам.

Россиянам, привлеченным к административной ответственности за употребление наркотиков или управление автомобилем в нетрезвом виде, тоже нельзя покупать оружие.