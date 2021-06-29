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Курская область присоединилась к обязательной вакцинации
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Власти Курской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса с 1 июля для определенной категории граждан, которая начнется 1 июля, пишут СМИ со ссылкой на... ПРАЙМ, 29.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Власти Курской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса с 1 июля для определенной категории граждан, которая начнется 1 июля, пишут СМИ со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.
На вакцинацию должны прийти не менее 70% от общей численности коллектива.
В первую очередь прививку необходимо сделать работникам таких сфер, как услуга, торговля, общественное питание, транспорт, ЖКХ, почта, социальные защита и обслуживание, образование, здравоохранение, МФЦ, культура, искусство, физкультура и служащие.