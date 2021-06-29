МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Власти Курской области объявили об обязательной вакцинации от коронавируса с 1 июля для определенной категории граждан, которая начнется 1 июля, пишут СМИ со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Белостоцкого.

На вакцинацию должны прийти не менее 70% от общей численности коллектива.

В первую очередь прививку необходимо сделать работникам таких сфер, как услуга, торговля, общественное питание, транспорт, ЖКХ, почта, социальные защита и обслуживание, образование, здравоохранение, МФЦ, культура, искусство, физкультура и служащие.