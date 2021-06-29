МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Московские рестораторы готовы оплатить расходы на ПЦР-тесты посетителям

"Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере 10 объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете – 11 тысяч рублей", — сказал Волошин.

По информации компании, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявлено не менее пятидесяти положительных отзывов людей, которые воспользовались нелегальной услугой.

Стало известно, чем рискует владелец фальшивого сертификата о вакцинации

В понедельник председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.