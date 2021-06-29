МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Поддельные QR-коды для посещения ресторанов и кафе в Москве начали продаваться в даркнете, их средняя стоимость составляет 11 тысяч рублей, рассказал РИА Новости директор экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин.

Covid-free ресторан в Москве

Московские рестораторы готовы оплатить расходы на ПЦР-тесты посетителям

С 28 июня в рестораны и кафе Москвы можно пройти только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. Получить QR-код можно в электронной медицинской карте в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на портале mos.ru, на сайте mos.ru/qr, едином портале государственных и муниципальных услуг или в специализированном приложении "Госуслуги. Стоп коронавирус", регистратуре или инфомате городской поликлиники.

"Специалисты компании BI.ZONE нашли на теневых форумах по меньшей мере 10 объявлений о продаже QR-пропусков. Данные объявления были опубликованы еще в мае. Изначально в них размещалась информация о покупке фейковых сертификатов вакцинации и занесении их в базу данных "Госуслуг". Однако после решения московских властей ввести QR-коды, злоумышленники отредактировали описание объявлений и добавили информацию, что покупатель получит возможность сгенерировать настоящий QR-код. Средняя цена документа в даркнете – 11 тысяч рублей", — сказал Волошин.

По информации компании, объявления о QR-кодах для ресторанов появились в минувшие выходные, при этом на форумах уже выявлено не менее пятидесяти положительных отзывов людей, которые воспользовались нелегальной услугой.

Вакцинация от коронавируса

Стало известно, чем рискует владелец фальшивого сертификата о вакцинации

Волошин также предположил, что в скором времени в продаже могут появиться и приложения для генерации фейковых QR-кодов. При этом он ожидает, что в будущем появятся и программы, для определения фальшивых изображений. "Систему только запустили, и пока проверка QR-кодов будет осуществляться в ручном режиме. По всей видимости, сотрудники заведения будут проверять код с помощью обычной камеры смартфона, и при высоком потоке клиентов легко могут не заметить, что код ведет на вредоносный ресурс", — предположил эксперт.

В понедельник председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил РИА Новости, что за покупку поддельного сертификата о пройденной вакцинации от коронавируса можно получить до одного года лишения свободы, причем вне зависимости от того, удалось ли воспользоваться им или нет.