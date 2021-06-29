МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в рамках мер для поддержания безопасности своего персонала приняла решение премировать сотрудников в России, которые вакцинировались от COVID-19, говорится в сообщении компании. Мурашко рекомендовал привитым от коронавируса носить маски

"В рамках новой программы все сотрудники McDonald's в России вне зависимости от срока прохождения вакцинации при предоставлении QR-кода получат разовую премию в размере 5 тысяч рублей (в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также во Владивостоке, Мурманске и Хабаровске) или 3 тысячи рублей (в остальных регионах России)", — говорится в сообщении.

При этом на финансовую поддержку со стороны сети смогут рассчитывать также и новые сотрудники, которые присоединятся к компании до 1 августа и предоставят документы о завершенной вакцинации. Кроме того, McDonald's предоставит работникам в общей сложности четыре часа оплачиваемого рабочего времени на прохождение полной вакцинации.

В свою очередь команды ресторанов, которые первыми достигнут показателя в 60% вакцинированных сотрудников, получат дополнительный бонус. "Пройти вакцинацию хотя бы одним компонентом или однокомпонентной вакциной необходимо до 7 июля, а вакцинация вторым компонентом должна быть завершена до 7 августа", — указывает сеть.

Компания McDonald's была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве. Сейчас в РФ работает порядка 800 ресторанов McDonald's.