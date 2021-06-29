МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. До достижения коллективного иммунитета вакцинацию от коронавируса надо проводить через шесть месяцев после болезни, в том числе у ранее вакцинированных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Собянин заявил о сложной ситуации с коронавирусом в Москве

"С учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения до достижения коллективного иммунитета следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции по эпидемическим показаниям после шести месяцев после перенесенного заболевания, в том числе и у ранее вакцинированных лиц, или после шести месяцев после предыдущей первичной вакцинации", — рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Устойчивый иммунный ответ у переболевших коронавирусом сохраняется в среднем в течение шести месяцев с постепенным угасанием к 9-12 месяцу, добавила она.

"Согласно международным и российским исследованиям, устойчивый гуморальный и клеточный иммунные ответы у лиц, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, сохраняется в среднем в течение шести месяцев после перенесенной инфекции с постепенным угасанием к 9-12 месяцу", — рассказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Также вице-премьер РФ Татьяна Голикова предупредила россиян, переболевших коронавирусной инфекцией, что новые штаммы могут "ускользать" от выработанного в процессе болезни иммунитета.

"Необходимо учитывать также и новые мутации коронавируса при инфицировании которыми у переболевших граждан может развиваться инфекционный процесс из-за частичного, в кавычках мы это называем, "ускальзывания" штамма от ранее сформированного гуморального иммунитета", — сказала она в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.