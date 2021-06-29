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Кремль подтвердил добровольность вакцинации в России
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Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему, сообщил его... ПРАЙМ, 29.06.2021
вакцинация, коронавирус, дмитрий песков, россия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вакцинация от коронавируса в России остается добровольной, президент РФ Владимир Путин на прямой линии, скорее всего, даст развернутый ответ на эту тему, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Вакцинация действительно остаётся добровольной. Собственно я не сомневаюсь, что во время прямой линии президент даст развернутый ответ", — заявил Песков в интервью на телеканале "Россия 24" накануне прямой линии с президентом.
Он отметил, что человек, который работает поваром в детской столовой, должен иметь санитарную книжку. "Но вы можете не идти работать поваром… И то же самое прививка. Если вы хотите работать там, где это касается людей, извольте привиться", — добавил Песков.
Регионы РФ вольны принимать на местах решения о вакцинации от коронавируса работников отдельных видов профессий, также отметил он.
"Власти городские или региональные в рамках особых полномочий вольны принимать решения, регламентирующие условия для конкретной области, для конкретной профессии, для конкретной зоны занятности. Вот что происходит. Не нужно это отождествлять с обязательной прививкой", — сказал Песков в интервью в эфире канала "Россия 24".