МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзор составил список рекомендаций, что делать граждаанм после вакцинации от COVID. Эти советы опубликованы на сайте надзорного ведомства.

"У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и другое. Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства", — поясняетс служба.

Россиянам советуют в первые три дня после вакцинации избегать интенсивных физических нагрузок и посещения сауны. Душ принимать можно.

Следует ограничить употребление алкоголя.

"Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом. Пока нарабатывается иммунитет, необходимо носить маску, соблюдать социальную дистанцию, тщательно соблюдать правила личной гигиены", — отметили в Роспотребнадзоре.

особенно в ведомстве подчеркнули, что вакцинация не создает никаких дополнительных рисков и не угрожает здоровью нерожавших женщин и их будущего потомства.

На основании этого, если после вакцинации либо в промежутках между двумя прививками (21 день) женщина забеременела, то переживать не стоит.

В Роспотребнадзоре также напоминают, что остановить распространение пандемии коронавируса и окончательно справиться с ситуацией можно только с помощью вакцинации. За счет прививки формируется коллективный иммунитет и прерываются пути передачи вируса от человека человеку.