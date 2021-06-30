МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках — это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением таких правонарушений, заявил президент РФ Владимир Путин. Эксперты не видят всплеска интереса россиян к поддельным QR-кодам

"Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр знает внутренних дел, недавно с ним об этом говорил. Да, работают, ищут. Надеюсь, будут привлекать к ответственности", — сказал Путин в ходе прямой линии.

Он отметил, что это "очень опасный вид преступления".

Правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся у них арсенал для того, чтобы пресекать эти нарушения, подчеркнул глава РФ.