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Путин высказался о проблеме поддельных справок по COVID
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Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках — это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением таких... ПРАЙМ, 30.06.2021
владимир путин, covid-19, пандемия, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Поддельные справки о перенесенном коронавирусе и сделанных прививках — это мошенничество чистой воды, правоохранители знают об этом и работают над пресечением таких правонарушений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это мошенничество чистой воды, есть статьи Уголовного кодекса за мошенничество. Надо просто, чтобы правоохранительные органы эффективнее работали. Знают об этом, и министр знает внутренних дел, недавно с ним об этом говорил. Да, работают, ищут. Надеюсь, будут привлекать к ответственности", — сказал Путин в ходе прямой линии.
Он отметил, что это "очень опасный вид преступления".
Правоохранительные органы должны использовать весь имеющийся у них арсенал для того, чтобы пресекать эти нарушения, подчеркнул глава РФ.