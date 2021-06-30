НОВОСИБИРСК, 30 июн — ПРАЙМ. Применение вакцин от коронавируса, не прошедших всех положенных в обычных условиях клинических испытаний, полностью оправдано, так как бороться с чрезвычайной ситуацией c COVID-19 нужно чрезвычайными мерами, считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов. Эксперт рассказал об опасности недостаточных темпов вакцинации

В ходе публичной дискуссии на тему коронавируса он пояснил, что в мире в настоящее время для борьбы с COVID-19 применяются 12 "наиболее продвинутых" вакцин. В основном все они разрешены к использованию "в чрезвычайной ситуации" и на сегодняшний день достигнута цифра уже в 3 миллиарда поставленных доз. Доля России при этом — около 38 миллионов. Эксперт отметил, что третья фаза клинических испытаний в мире сейчас проходит для 20 вакцин, включая эти 12, а еще около 70 вакцин проходят первую и вторую фазу испытаний.

"Дело в том, что все страны прекрасно понимают, что в нормальных условиях надо полностью проходить третью фазу, а после этого массово применять эти вакцины. Поскольку мы не имеем времени на третью фазу, так как она проводится минимум год, а лучше 2-3 года, то, конечно, можно было бы не запускать эти вакцины, но тогда мы с точки зрения будущих историков стали бы походить на таких злорадных канцеляристов. Люди-то умирают каждый день…", — сказал он.

Нетесов отметил, что вакцины начали применять в большинстве стран мира, несмотря на то что они прошли неполные для обычной ситуации испытания, поскольку нельзя допускать массового инфицирования и ждать гибели около 4% населения от коронавируса только из-за того, что вакцины не прошли третью фазу испытаний.

"Надо отдавать себе отчет, что когда возникает чрезвычайная ситуация, мы порой должны с ней бороться чрезвычайными мерами. Например, когда у человека перестает биться сердце, иногда делают прямой массаж сердца, вскрывая грудную клетку. Это опасно. Но менее опасно, чем то, что человек у вас умрет через пять минут", — сказал ученый.