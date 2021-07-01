МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пик заболеваемости COVID-19 в Москве может наступить в середине сентября. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на прогноз ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета.

Разработанная ими математическая модель состоит из системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами. Она дает возможность построить девять кривых распространения COVID-19, при этом первая кривая является самой пессимистичной, девятая — наиболее оптимистичной. Отмечается, что на данный момент ситуация в Москве развивается между четвертой и пятой кривыми. Голикова рассказала, когда после болезни коронавирусом нужна вакцинация

Руководитель Центра компетенций национальной технологической инициативы "Новые производственные технологии" СПбПУ, руководитель разработки математической модели Алексей Боровков объяснил,что "если будет реализован сценарий, отвечающий средней пятой кривой, то число активных больных составит примерно 225 тысяч человек, примерная дата третьего пика — 19 сентября. Если будет реализован сценарий, отвечающий четвертой кривой, то число активных больных составит примерно 280 тысяч человек, и это произойдет на три дня раньше — 16 сентября". Он подчеркнул, что эти прогнозируемые оценки третьего пика в 1,3-1,6 раза больше числа активных больных на втором пике.

Если же ситуация будет развиваться по пятой кривой, то количество активных больных в начале декабря составит около 177 тысяч — как сейчас, прогнозируют ученые.