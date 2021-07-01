МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Квартиры более 20% отпускников в России были ограблены, пока они отдыхали, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Меньше половины опрошенных (множественный выбор), 48%, рассказали, что никогда не сталкивались с проблемами с имуществом во время длительного отпуска, то же касается и их родственников и друзей. А вот 34% респондентов пожаловались, что во время отпуска или длительного отсутствия их затапливали соседи сверху. 22% подверглись взлому с ограблением, а еще 17% вспомнили о незаконном проникновении третьих лиц в их жилье, которое, к счастью, закончилось лишь испугом. 8% респондентов рассказали, что за время отпуска в их квартире (или доме) случился пожар, а у 3% — утечка газа", — говорится в отчете по итогам собеседования 1,2 тысячи россиян.

Более половины, 61% россиян, просят друзей, родственников и даже соседей проверять квартиру или дом во время их отсутствия. При этом 34% из них просят это делать не реже нескольких раз в неделю. А 31% считают, что проверять жилье необходимо вообще каждый день. Для 26% достаточно проверки один раз в неделю, а 9% разрешают заглядывать всего раз в несколько недель. В ВОЗ объяснили, как минимизировать распространение "черной плесени"

При этом консьержам в многоквартирных домах особого доверия у них нет. Лишь 4% респондентов считают, что его наличие в доме защитит их жилье. 10% предполагают, что работа консьержа лишней не будет, но наемный работник не сможет уделить должного внимания и может пропустить различные нештатные ситуации. 42% считают, что консьерж вообще не в состоянии обеспечить безопасность недвижимости, а больше половины из них для этих целей установили охранный комплекс. 44% не имели опыта проживания в домах с консьержем, поэтому никогда не задумывались о подобном вопросе.

"К слову, и наличие охранного комплекса не гарантирует спокойный отдых собственникам жилья. 31% опрошенных россиян признались, что, невзирая на установленную сигнализацию, все равно просят родственников периодически проверять их имущество. 46% доверяют охранному комплексу, но окончательно избавиться от опасений не могут, так как не исключают, что могут произойти непредвиденные обстоятельства. А вот 23% полностью доверяют установленной системе безопасности и не думают переживать, даже ели отпуск затянется", — заключили эксперты.