МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Генпрокуратура России выявила сайты аферистов с поддельными QR-кодами для посещения общественных мест, имитирующие Портал госуслуг и сайт московской мэрии, сообщает надзорное ведомство в четверг. Роскомнадзор ограничил доступ к 19 сайтам с поддельными QR-кодами

"В ходе мониторинга выявлены интернет-ресурсы, позиционирующиеся в качестве официальных онлайн-сервисов, позволяющих генерировать QR-коды для посещения общественных мест в обход ограничений… При этом ресурсы используют элементы, сходные с символикой официальных сайтов "Госуслуги" и mos.ru", — говорится в релизе.

Такие сайты блокируются — только с начала года Роскомнадзор по требованию прокуратуры и решениям судов заблокировал 226 различных ресурсов, где торговали поддельными документами: от медицинских справок на владение оружием до паспортов вакцинации от COVID-19.

По факту незаконного оборота поддельных медицинских документов, связанных с коронавирусом, в Москве в 2021 году возбуждено 44 уголовных дела, сообщил РИА Новости начальник управления информации и общественных связей столичной полиции Владимир Васенин. Речь идет о пресечении распространения поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19, справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, выявлении антител к вирусу либо о медицинских противопоказаниях к вакцинации, уточнил он.

За подделку, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков статья 327 УК РФ предполагает до 4 лет лишения свободы.