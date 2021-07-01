МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Система QR-кодов пока работает не должным образом, но нет сомнения, что все нормализуется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Россиян предупредили о мошеннических сайтах с QR-кодами

"Есть ли трудности с получением QR-кодов? Да, они есть. Да, система работает пока, ну, наверное, не должным образом. Но у меня нет сомнений, что в течение нескольких дней, в течение недели все это будет нормализовано", — сказал он в эфире Первого канала.

Песков призвал не забывать о том, что по уровню цифровизации, по уровню внедрения всех цифровых систем в жизнь Москва является одним из самых передовых городов мира. "Поэтому, я не сомневаюсь, что это все будет налажено", — заявил он.

В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

Говоря об ограничениях в связи с коронавирусом в Москве, Песков сказал, что здоровье и жизнь москвичей являются приоритетом и пожелал, чтобы невозможность ходить в рестораны в пандемию стала самой большой проблемой.

"Наверное, начну с пожелания всем нам. Пусть невозможность ходить в рестораны будет нашей самой большой проблемой. И если это будет так, то нам всем станет гораздо лучше", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что "если на чаши весов положить с одной стороны присутствие иностранцев в Москве, а с другой стороны — здоровье и жизнь москвичей, то, конечно, здоровье и жизнь москвичей важнее".

"И это является абсолютным приоритетом для всех, особенно для московских властей", — подчеркнул он.

Песков сообщил, что у него пока нет QR-кода, необходимого в Москве для того, чтобы посещать рестораны. "У меня тоже, кстати, пока нет QR-кода", — добавил он.