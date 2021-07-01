МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться, никакого вреда от этого не будет, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов. Эксперт рассказал об опасности недостаточных темпов вакцинации

"Переболевшим коронавирусом вакцинироваться не вредно. Это миф, что возможно усиление заболевания после прививки. Учитывая, сколько людей уже привито и, в том числе, переболевших, ничего подобного мы не наблюдаем", — сказал Хаитов.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".