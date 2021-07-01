МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Переболевшим коронавирусом можно вакцинироваться, никакого вреда от этого не будет, заявил РИА Новости директор ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии" ФМБА России Муса Хаитов.

Вакцинация от COVID-19 в ТРЦ "Калейдоскоп"

Эксперт рассказал об опасности недостаточных темпов вакцинации

"Переболевшим коронавирусом вакцинироваться не вредно. Это миф, что возможно усиление заболевания после прививки. Учитывая, сколько людей уже привито и, в том числе, переболевших, ничего подобного мы не наблюдаем", — сказал Хаитов.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".