ЖЕНЕВА, 1 июл – ПРАЙМ. Одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от COVID-19 защищают от тяжелой формы заболевания штаммом "дельта", но шанс заразиться остается, заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан. Разработчик раскрыл особенности новой вакцины "ЭпиВакКорона-Н"

"Хорошая новость заключается в том, что все вакцины, одобренные ВОЗ для чрезвычайного использования, защищают от тяжелой формы заболевания, госпитализации и смерти, связанных с вариантом "дельта". Сейчас есть исследования из стран, где распространен вариант "дельта", о том, что вакцинированные люди меньше попадают в больницы. Но надо полностью вакцинироваться, чтобы получить полную защиту от варианта "дельта", — сказала Сваминатан в онлайн-программе организации "Наука за 5 минут.

Она подчеркнула, что штамм "дельта" более заразный и распространяется быстрее ранее выявленных вариантов COVID-19.

"На данный момент ни одна из имеющихся вакцин не защищает вас на 100%. Поэтому даже если вы привиты, то вы можете заразиться, но у вас будут средние симптомы или их вообще не будет, и крайне малы шансы, что у вас будет тяжелая форма", — добавила она.