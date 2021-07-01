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ВОЗ назвала вакцины, защищающие от тяжелого заболевания штаммом "дельта"
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Одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от COVID-19 защищают от тяжелой формы заболевания штаммом "дельта", но шанс заразиться остается, заявила старший научный... ПРАЙМ, 01.07.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, воз, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЖЕНЕВА, 1 июл – ПРАЙМ. Одобренные Всемирной организацией здравоохранения вакцины от COVID-19 защищают от тяжелой формы заболевания штаммом "дельта", но шанс заразиться остается, заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
"Хорошая новость заключается в том, что все вакцины, одобренные ВОЗ для чрезвычайного использования, защищают от тяжелой формы заболевания, госпитализации и смерти, связанных с вариантом "дельта". Сейчас есть исследования из стран, где распространен вариант "дельта", о том, что вакцинированные люди меньше попадают в больницы. Но надо полностью вакцинироваться, чтобы получить полную защиту от варианта "дельта", — сказала Сваминатан в онлайн-программе организации "Наука за 5 минут.
Она подчеркнула, что штамм "дельта" более заразный и распространяется быстрее ранее выявленных вариантов COVID-19.
"На данный момент ни одна из имеющихся вакцин не защищает вас на 100%. Поэтому даже если вы привиты, то вы можете заразиться, но у вас будут средние симптомы или их вообще не будет, и крайне малы шансы, что у вас будет тяжелая форма", — добавила она.