МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Россияне ежемесячно откладывают около 8 тысяч рублей на будущее детей, основными целями сбережений является образование и приобретение жилья, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Родители, которые формируют детские накопления, ежемесячно откладывают в них в среднем 7,96 тысячи рублей. Более крупные суммы на эти цели направляют жители Санкт-Петербурга (14,1 тысячи рублей), Москвы (13,4 тысячи рублей) и Красноярска (10 тысяч рублей)", — выяснили эксперты.

Потратить сбережения родители готовы на образование (66%), приобретение жилья (52%), оздоровительные процедуры и занятия спортом (44%). Каждый десятый в этой группе опрошенных сообщил, что откладывает деньги, чтобы переехать на новое место жительства, где у ребёнка больше перспектив, добавляется в исследовании.

"Треть участников опроса сообщила, что регулярно откладывают на будущее детей. Систематически денежные средства в детскую копилку направляет каждая четвёртая мать и каждый пятый отец", — добавили специалисты. Компания Дональда Трампа обвиняется в неуплате налогов

Отмечается, что самыми активными накопителями оказались состоятельные россияне: среди тех, кто может приобрести автомобиль, но не квартиру, таких 55%; а среди тех, кто может купить квартиру или новый дом, — 89%.

Компания проводила исследование в июне методом телефонного интервью по случайной выборке. В нем приняли участие 13 тысяч россиян из 37 крупных и средних городов с населением свыше 500 тысяч человек старше 18 лет.