МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Почти половина родителей регулярно оказывает материальную поддержку своим взрослым детям, говорится в исследовании компании "Сбербанк страхование жизни", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Российские родители стали чаще оказывать материальную поддержку своим взрослым детям: 45% против 40% годом ранее. Матери оказывают финансовую помощь чаще, чем отцы: 49% против 41%", — сказано в исследовании.

Больше других о материальном благополучии детей беспокоятся родители из Москвы (79%), Махачкалы (71%), Астрахани (61%), на четвертом месте — Омск (57%), а на пятом месте — Пенза, Саратов и Ульяновск (по 54%).

В то же время опека старшего поколения не остаётся без благодарности: 67% россиян заявили, что оказывают материальную поддержку родителям и пожилым родственникам. Мужчины помогают активнее, чем женщины: 83% против 52%.

"Чаще других бюджет старшего поколения пополняют люди в возрасте до 30 лет (91%) и 30-40 лет (77%), обладатели высшего (70%) и незаконченного высшего образования (73%)", — указывается в исследовании. Самыми заботливыми детьми оказались жители Махачкалы (84%), Казани и Ростова-на-Дону (по 81% соответственно), на четвертом месте — Набережные Челны (79%), пятерку лидеров замыкает Уфа (78%). Россияне рассказали, поддерживают ли они введение нового локдауна

"В этом году чаще стали поддерживать и родители своих взрослых детей, и наоборот, дети – старшее поколение. Видимо, к этому подтолкнул коронавирусный год. Предположу, что зумеры (18-24 лет) и миллениалы (25-40 лет) по достижении зрелого возраста будут более финансово независимы, чем нынешнее старшее поколение. Уже сейчас по нашей клиентской базе мы видим растущий интерес этих поколенческих групп к теме личных финансов, инвестиций, накоплений", — прокомментировала исследование старший вице-президент Сбербанка Наталья Алымова.

Компания проводила исследование в июне в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек.