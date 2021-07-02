МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Намного реже подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией пациенты с аллергией. По этому поводу ученые высказывают разные гипотезы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова директора Института иммунологии ФМБА России Мусы Хаитова.

"От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют COVID-19", — отметил Хаитов. Власти спрогнозировали, когда экономика перестанет зависеть от COVID

Он добавил, что, согласно информации зарубежных исследований, для больных аллергической бронхиальной астмой коронавирус не является фактором, усиливающим риск тяжелого течения болезни.

"С чем это связано, пока сказать сложно, высказываются разные гипотезы, но они требуют подтверждения", — уточнил Хаитов.

Напомним, что ранее Хаитов посоветовал аллергикам прививаться от коронавируса в стадии ремиссии.