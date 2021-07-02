МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Прокуроры зафиксировали рост афер в области оказания юридических услуг, в том числе при выдаче социальных пособий, свидетельств СНИЛС, перерасчете пенсий, оформлении документов по маткапиталу, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ. Эксперты назвали самое популярное у мошенников время для звонков

"Поступающая в органы прокуратуры информация свидетельствует о том, что в последнее время участились случаи обмана населения при оказании услуг по оформлению документов для перерасчета пенсий, получения социальных пособий, распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, выдачи свидетельств СНИЛС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в интернете и других источниках информации размещаются недостоверная реклама и сведения от организаций, якобы оказывающих юридические услуги в сфере пенсионного обеспечения. Договоры об оказании таких услуг содержат нечеткие формулировки, конкретные обязательства исполнителей не раскрываются, что призвано затруднить дальнейшее обжалование соглашений в судебном порядке и восстановление прав граждан.

Отдельными организациями распространяется вводящая в заблуждение граждан информация об оказании услуг по оформлению документов для взыскания с обозначенных недобросовестных юридических компаний денежных средств (за значительное вознаграждение). Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

К настоящему времени, уточняют в ведомстве, прокурорами Красноярского края, Саратовской, Тульской областей и других регионов во взаимодействии с территориальными органами МВД России, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда РФ и иными уполномоченными органами реализован комплекс мер по выявлению подобных схем и привлечению их организаторов к установленной законом ответственности.

"В результате проделанной прокурорами работы по координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов только следственными подразделениями ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено и расследуется 13 уголовных дел о мошеннических действиях при оказании подобных услуг", — сообщается в релизе.