МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Частные медицинские организации будут бесплатно вакцинировать россиян, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Эксперт объяснил, чем угрожает миру "вакцинное неравенство"

Вакцинами частные клиники будут обеспечивать федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Минздрав ранее сообщал, напоминает Лента.ру, что "экстренная" вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета. Уровень такого иммунитета должен составить не менее 60% взрослого населения.