МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Частные медицинские организации будут бесплатно вакцинировать россиян, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Вакцинация мигрантов от COVID-19 на территории ТЦ "Садовод"

Эксперт объяснил, чем угрожает миру "вакцинное неравенство"

Согласно новым мерам, все клиники вне зависимости от их организационно-правовой формы могут проводить вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок.

Вакцинами частные клиники будут обеспечивать федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.

Минздрав ранее сообщал, напоминает Лента.ру, что "экстренная" вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета. Уровень такого иммунитета должен составить не менее 60% взрослого населения.