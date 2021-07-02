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2021
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Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках
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Частные медицинские организации будут бесплатно вакцинировать россиян, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале... ПРАЙМ, 02.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Частные медицинские организации будут бесплатно вакцинировать россиян, соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
Согласно новым мерам, все клиники вне зависимости от их организационно-правовой формы могут проводить вакцинацию в соответствии с национальным календарем прививок.
Вакцинами частные клиники будут обеспечивать федеральные и региональные органы исполнительной власти в сфере здравоохранения.
Минздрав ранее сообщал, напоминает Лента.ру, что "экстренная" вакцинация россиян против COVID-19 будет проводиться в стране до момента достижения коллективного иммунитета. Уровень такого иммунитета должен составить не менее 60% взрослого населения.