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Вирусолог рассказал об особенности штамма коронавируса "дельта"
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Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма "дельта" и призвал россиян одновременно и массово... ПРАЙМ, 02.07.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма "дельта" и призвал россиян одновременно и массово вакцинироваться. Об этом сообщает РИА Новости.
Эксперт подчеркнул, что специалисты пока изучают особенности этого штамма: например, неизвестно, по какой причине при "дельте" у заразившихся коронавирусом реже пропадают запахи. "Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный", — заключил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Напомним, что ранее в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что штамм "дельта" в Москве вытеснил все предыдущие вариации коронавируса. С этого дня в столице все случаи ОРВИ будут рассматривать как потенциальный коронавирус, и всех больных обяжут соблюдать самоизоляцию.