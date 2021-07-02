МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Профессор кафедры "Вирусология" Института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма "дельта" и призвал россиян одновременно и массово вакцинироваться. Об этом сообщает РИА Новости. В Москве ОРВИ приравняли к коронавирусу

Эксперт подчеркнул, что специалисты пока изучают особенности этого штамма: например, неизвестно, по какой причине при "дельте" у заразившихся коронавирусом реже пропадают запахи. "Это может происходить в силу индивидуальных особенностей этого штамма. Штамм плохой, заразный", — заключил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Напомним, что ранее в пятницу заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что штамм "дельта" в Москве вытеснил все предыдущие вариации коронавируса. С этого дня в столице все случаи ОРВИ будут рассматривать как потенциальный коронавирус, и всех больных обяжут соблюдать самоизоляцию.