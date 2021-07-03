МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Заразиться коронавирусной инфекцией после вакцинации можно, однако течение болезни у таких пациентов будет иметь важные особенности. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на комментарий кандидата медицинских наук, иммунолога и гендиректора компании "Клиникал Экселанс Груп" Николая Крючкова. Названо заболевание, снижающее вероятность заражения COVID

Он отметил, что "если уж человек заболевает после вакцинации, то заболевает легко в подавляющем большинстве случаев. Хотя всё равно остается небольшая вероятность того, что человек получит тяжелую форму болезни, однако эта вероятность снижена на 98-99%".

По его словам, "вакцинированный человек, болеющий COVID, тоже будет выделять вирусы и будет опасен для окружающих, однако этот период будет короче".

"Человек может заразиться инфекцией и выделять вирусы, но, скорее всего, этот период времени будет значительно короче, чем обычно. Обычно этот период продолжается до недели с момента появления симптомов. В данном случае этот период будет составлять 3-4 дня, и человек при этом не будет знать, что он опасен для окружающих, поскольку нет симптомов", — объяснил иммунолог.