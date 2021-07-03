2021-07-03T12:23:46+03:00
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2021
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Рассчитана продолжительность жизни людей к концу 21 века
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Средняя продолжительность жизни к 2100 году может стать от 126 до 130 лет, считают ученые Вашингтонского университета (США). Результаты их исследования были опубликованы в журнале... ПРАЙМ, 03.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Средняя продолжительность жизни к 2100 году может стать от 126 до 130 лет, считают ученые Вашингтонского университета (США). Результаты их исследования были опубликованы в журнале Demographic Research.
Специалисты провели научную работу, в которой проанализировали прогнозы по демографии и обновленные сведения из международной базы данных по долголетию (IDL). Кроме того, ученые рассмотрели модель выживаемости пожилых людей.
Ученые обнаружили, что существует более чем 99-процентная вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет. Исследование показало, что 130-летний юбилей встретят 13% жителей планеты.