МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Средняя продолжительность жизни к 2100 году может стать от 126 до 130 лет, считают ученые Вашингтонского университета (США). Результаты их исследования были опубликованы в журнале Demographic Research. Эксперт рассказал о летних запретах для смартфонов

Специалисты провели научную работу, в которой проанализировали прогнозы по демографии и обновленные сведения из международной базы данных по долголетию (IDL). Кроме того, ученые рассмотрели модель выживаемости пожилых людей.

Ученые обнаружили, что существует более чем 99-процентная вероятность того, что уже в этом столетии люди будут доживать до 126-130 лет. Исследование показало, что 130-летний юбилей встретят 13% жителей планеты.