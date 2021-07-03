МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В пандемию россияне стали гораздо чаще пользоваться сервисами для знакомств. Если подходить чисто технически, то дейтинг-приложения всё лучше защищают аккаунты клиентов. Тем не менее, угроза приватности все же остается. Хитрым пользователям ничего не стоит заманить партнера на разорительное свидание или скрыть штамп в паспорте, а некоторые и вовсе используют сервисы знакомств как инструмент пиара. Об этом написали "Известия" со ссылкой на исследование, проведенное специалистами "Лаборатории Касперского". Рассчитана продолжительность жизни людей к концу 21 века

Последняя изучила девять самых скачиваемых приложений для знакомств: Tinder, Bumble, OkCupid, Mamba, Pure, Feeld, Her, Happn и Badoo. Как стало известно, дейтинговые программы теперь лучше защищены с технической точки зрения, в особенности в вопросе перехвата данных.

Например, подчеркивается, что Mamba — это единственное из приложений для знакомств, в котором юзеры могут бесплатно размыть фотографии, а в Pure запрещается делать скриншоты переписок. Те, кто использует Happn, Her, Bumble и Tinder, должны указывать свою геолокацию.

Эксперты отмечают, что чувствительная информация может быть использована для сталкинга (преследования в Сети) и доксинга (публикации информации о человеке без его разрешения). Специалисты отмечают, что защититься от этого можно, если публиковать о себе как можно меньше сведений.

Опрошенные изданием юзеры дейтинг-сервисов рассказали, что некоторые люди "пробивают" мэтчей (людей, которые отвечают взаимностью в программе) еще до получения согласия на встречу. Эксперт назвал способ обезопасить себя от мошенников

Как отмечают специалисты "Лаборатории Касперского", злоумышленники на сайтах знакомств применяют хорошо отработанные схемы. Так, девушка под предлогом оплаты билетов в кино присылает мэтчу фишинговую ссылку, после чего с карты списывается сумма в несколько раз больше оговоренной.

Бывают также такие случаи, когда жертвами мошенников становятся и люди, которые не регистрируются на дейтинговых сайтах. В один прекрасный день пользователь может удивиться, узнав, что у него не только существует аккаунт на сайте знакомств, но и что он еще и вызывающего содержания. Нередко поддельные странички создаются в отместку или в качестве розыгрыша.