МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Осенью традиционно проходит вакцинация от гриппа, однако в этом году она будет идти параллельно с масштабной вакцинацией от коронавирусной инфекции. Подробности о том, как это может быть организовано, и что говорят производители и врачи, опубликовал РБК со ссылкой на свои источники.

Один из них сообщил РБК о том, что в этом году в сроки проведения кампании может быть внесена корректировка, чтобы "максимально эффективно распределить нагрузку на систему здравоохранения, поскольку сейчас все мощности приоритетно работают под борьбу с COVID —19". Но пока информации о том, что кампания будет перенесена — нет, рассказали источники РБК, близкие к столичной мэрии. Это означает, что, вероятнее всего, она придется на начало сентября, как и всегда.

На сегодняшний день в обороте на российском рынке — преимущественно отечественные вакцины: на "Форт", НПО "Микроген" (оба входят в "Национальную иммунобиологическую компанию"), "Петровакс" и Санкт-Петербургский НИИ Вакцин и сывороток (СПбНИИВС) приходится около 90% объема вакцин в России, следует из данных DSM Group.

По мнению гендиректора "Совкомбанк Страхование" Игоря Лаппи, кампания по вакцинации от гриппа в этом году будет проходить по сценарию 2020-го, "так как прививка от гриппа является достаточно популярной" и "она не является взаимоисключающей при пандемии, так как, вероятно, позволяет сформировать перекрестный иммунитет". "Мы не ожидаем падения (спроса на прививку — РБК), потому что все понимают важность вакцинации, особенно те, которые переболели коронавирусом и у них уже есть достаточно серьезные отсроченные последствия на организм". Компания планирует подавать заявки на такое же количество вакцин как и в прошлом году (с учетом пропорционального роста портфеля страховщика), а также заложить резерв — 5-10% — под увеличение спроса.

В "Ингосстрахе" допускают, что в связи с массовой вакцинацией от COVID-19, возможно, спрос на вакцинацию от гриппа сместится на более поздние сроки. В России создали очиститель воздуха от COVID-19

МОЖНО ЛИ СОВМЕЩАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19 И ГРИППА

Разница между прививками от гриппа и от COVID-19 (как и между прививкой от коронавируса и любой другой вакцинацией) должна составлять не менее 30 дней. Эта рекомендация, данная в прошлом году московскими властями, все еще актуальна, напоминает источник РБК в столичном депздраве.

Руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова считает, что прививка от коронавируса не отменяет прививку от гриппа. "Когда сейчас идет время COVID, любая другая инфекция может усугубить течение этой болезни, могут быть тяжелые осложнения. Если это микс коронавирусной инфекции и гриппа, то получается это в разы может усилить неблагоприятное течении", — подчеркнула она. Спланировать личный календарь прививок нужно так, чтобы к сезонному всплеску гриппа в декабре-январе уже выработался устойчивый иммунитет. "Необходимо сначала выработать иммунитет к коронавирусной инфекции, а потом спокойно, осенью, заблаговременно поставить себе прививку от гриппа и пневмококка", — добавила эксперт.

Доктор биологических наук, профессор вирусологии Александр Шестопалов, в свою очередь, напомнил россиянам, что между инъекциями должно пройти минимум две-три недели, чтобы организм "воспринял обе вакцины". По словам врача-иммунолога, доктора медицинских наук Владислава Жемчугова, не стоит прививаться от гриппа в промежутке между первым и вторым компонентом вакцины против COVID-19.

Терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин объяснил, что пауза между прививками нужна еще для того, чтобы четче определить действие вакцин. "Человек может списать действие, проявление одной вакцины на другую, это может исказить информацию", — сказал он.