МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Самое гласное во время отпуска — это неплохо отдохнуть и уже испытывать какое-то влечение к той форме занятости, которая является профессиональной. О том, как правильно себя вести в период возвращения на работу после отпуска, рассказал RT со ссылкой на комментарий врача-психотерапевта, доцента кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимира Файнзильберга и клинического психолога Михаила Хорса.

По мнению последнего, в первую очередь надо позволить себе испытывать стресс, а не пытаться от него избавиться. "Тогда стресса будет меньше, не будет стресса из-за стресса", — отметил специалист.

По словам Хорса, сложности при выходе из отпуска обусловлены мнением, что работа — это плохо, и убеждением, что человек "рожден для отдыха и счастья". Сейчас очень у многих, особенно у молодёжи, запрос такой: "Если я хожу на работу, то я должен в кайф ходить, меня это должно воодушевлять". А на работу приходишь — оказывается, там и рутина есть, и конкуренция, и конфликты с коллегами, с начальством", — объяснил специалист. Назван способ по номеру телефона узнать, где находится человек

"Конкретный совет такой — не наваливать на себя обязательств. Понять, что есть период после отпуска напряжённый, он обязательно будет. И понятно, что в этом состоянии адаптации к работе после отпуска будет пониженная работоспособность. Вот опять — разрешить себе эту пониженную работоспособность. Писать план на день не из десяти пунктов, а из трёх", — уверен он.

В свою очередь, психотерапевт Владимир Файнзильберг уверен, что для комфортного выхода на работу нужно так провести отпуск, чтобы соскучиться по ней. Он советует войти в работу с максимально позитивным настроем, иметь какую-то историю проведения отпуска для того, чтобы рассказать своим сослуживцам, иметь хотя бы какую-то форму загара, чтобы похвастать перед своими коллегами. Он добавил, что легче всего приходится людям, которые приходят на работу не только для того, что заработать, но и "получить какое-то моральное наслаждение".

"То есть те люди, которые любят то, чем они занимаются. Ни в коем случае не вздыхать и не говорить: "Как жаль, что отпуск закончился". Строить какие-то не воздушные замки в отношении перспектив работы, заработка, а реальные. То есть идти на работу с удовольствием. Вообще считается, что человек испытывает чувство счастья и удовольствия от жизни, когда он с удовольствием идёт на работу и когда он с таким же удовольствием возвращается домой. То есть это такая формула радости жизни", — резюмировал Файнзильберг.