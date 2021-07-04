ВАШИНГТОН, 4 июл — ПРАЙМ. Примерно 99,2% летальных исходов из-за коронавируса в Соединенных Штатах за последний месяц зафиксированы среди людей, не прошедших вакцинацию, заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи.

Ведущий американского телеканала NBC, с которым беседовал Фаучи, отметил, что около десяти тысяч человек в США скончались из-за коронавируса в июне. В связи с этим инфекционному врачу был задан вопрос, сколько людей из этого числа сделали прививку от COVID-19. Профессор МГУ развеял популярный миф о вакцине "Спутник-V"

"Если посмотреть на количество смертей, то около 99,2% из умерших не вакцинированы. Примерно 0,8% вакцинированы. Идеальной вакцины нет… В действительности печально и трагично, что большинство из них (смертей — ред.) можно избежать и предотвратить… Подавляющая часть людей, попавших в беду, — это непривитые", — заявил Фаучи. Мясников развеял очередной миф о вакцинации против коронавируса

Инфекционист отметил, что в США достаточно вакцин, чтобы сделать прививку почти всем жителям страны. Вакцины он назвал "очень эффективным средством" в борьбе с вирусом — "общим врагом".

Наряду с этим Фаучи подчеркнул, что штамм коронавируса "дельта" лучше передается от человека к человеку, чем другие варианты, а также он более "смертоносен" и вызывает более тяжелые заболевания у заразившихся.

"Это явно проблема", — подытожил специалист.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), как минимум одну дозу вакцины получили 182,4 миллиона человек, полностью вакцинированы 157,3 миллиона американцев. Как сообщает университет Джонса Хопкинса, в США выявлено свыше 33,7 миллиона случаев COVID-19, скончались более 605,5 тысячи человек.

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