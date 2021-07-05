МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Обязательная вакцинация от коронавируса введена в Омской области для отдельных категорий граждан, включая сферы торговли, общепита, бытовых услуг, ЖКХ, говорится в постановлении Роспотребнадзора региона.

"Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим… в сфере торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания… подразделений финансовых организаций, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, ЖКХ", — говорится в постановлении.

Отмечается, что вакцинация также предусмотрена для работников просветительских мероприятий и госслужащих.

Согласно документу, руководителям организаций в указанных сферах следует организовать проведение прививок первым компонентом до 31 июля, а до 28 августа — вторым компонентом вакцины.