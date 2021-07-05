МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как лечат от коронавируса привитых пациентов, пишет РИА Новости.

Девушка смотрит в окно в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Авангардная дом 10 А в Москве, предназначенного для переселения участников программы реновации.

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Специалист отметил, что если привитый пациент все же заболел коронавирусом, то инфекция лечится так же, как и в других случаях.

"Протоколы лечения те же самые", — отметил он.

Врач пояснил, что у привитых и не привитых пациентов с COVID симптомы в целом не отличаются.

Но у привитых симптоматика меньше выражена и не доходит до стадии разрушения органов и тканей. Прогноз при лечении пациентов, сделавших прививку, более благоприятный.