МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как лечат от коронавируса привитых пациентов, пишет РИА Новости. Риелтор предупредила, кому нельзя сдавать квартиру

Специалист отметил, что если привитый пациент все же заболел коронавирусом, то инфекция лечится так же, как и в других случаях.

"Протоколы лечения те же самые", — отметил он.

Врач пояснил, что у привитых и не привитых пациентов с COVID симптомы в целом не отличаются.

Но у привитых симптоматика меньше выражена и не доходит до стадии разрушения органов и тканей. Прогноз при лечении пациентов, сделавших прививку, более благоприятный.