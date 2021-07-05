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Инфекционист рассказал о течении коронавируса у привитых пациентов
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Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как лечат от коронавируса привитых пациентов, пишет РИА Новости. Специалист отметил, что если привитый пациент все же заболел... ПРАЙМ, 05.07.2021
новости, общество
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как лечат от коронавируса привитых пациентов, пишет РИА Новости.
Специалист отметил, что если привитый пациент все же заболел коронавирусом, то инфекция лечится так же, как и в других случаях.
"Протоколы лечения те же самые", — отметил он.
Врач пояснил, что у привитых и не привитых пациентов с COVID симптомы в целом не отличаются.
Но у привитых симптоматика меньше выражена и не доходит до стадии разрушения органов и тканей. Прогноз при лечении пациентов, сделавших прививку, более благоприятный.