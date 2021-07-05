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Британский миллиардер оценил свою "космическую гонку" с Безосом
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Британский миллиардер Ричард Брэнсон в эфире телеканала CNN дал оценку космической гонке с богатейшим человеком мира и основателем Amazon Джеффом Безосом. "Я был бы очень рад... ПРАЙМ, 05.07.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Британский миллиардер Ричард Брэнсон в эфире телеканала CNN дал оценку космической гонке с богатейшим человеком мира и основателем Amazon Джеффом Безосом.
"Я был бы очень рад увидеть его [Безоса] полет, я думаю, мы оба желаем друг другу только хорошее. Совершенно неважно, что я стартую на несколько дней раньше", — отметил Брэнсон.
Ранее упоминалось, что Брэнсон решил опередить Безоса в космосе. Если все пойдет по плану, то первым миллиардером, покинувшим планету, станет создатель Virgin Galactic Брэнсон. В рамках миссии Unity 22 в космос готовятся отправить полную команду из шести человек: там должно быть два пилота и четыре пассажира, одним из которых станет сам Брэнсон. Перед полетом 70-летний бизнесмен должен пройти все те же проверки, что предусмотрены для других астронавтов Virgin Galactic.
Напомним, что полет компании Безоса Blue Origin должен состояться 20 июля. По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут.