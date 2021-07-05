МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Для успешного лечения COVID-19 очень важно ее своевременное выявление. О том, как избежать ошибочных результатов тестов ПЦР, сообщило радио Sputnik со ссылкой на комментарий врача-терапевта высшей категории, токсиколога Алексея Водовозова.

Он объяснил, что для обеспечения надежности теста ПЦР прежде всего должны быть выполнены определенные требования к материалу, который забирается. Роспотребнадзор не рекомендует есть, пить, чистить зубы, курить или полоскать горло за три часа до взятия мазка. Также не стоит промывать нос или использовать какие-либо капли для носа. Врач предупредил об особенностях течения COVID у вакцинированных

"Не просто так людям предлагается голодать некоторое время, не курить, не чистить зубы. Если вирусные частицы смыты во время питья воды, или картина искажена табачным дымом, результат, скорее всего, будет неточным", — напомнил Водовозов.

Он отметил, есть и другие нюансы, от которых зависят возможные погрешности в результате: "Человек, который берет мазок, должен быть обучен, он должен знать, как конкретно направлять валик в те же носовые ходы. В руководстве ВОЗ по забору материала, например, указано, что зонд вводится до появления слез из глаз пациента. Если берут мазок у самых крыльев носа, не погружаясь глубоко, результат, скорее всего, окажется неверным".

Он акцентировал внимание на том, что отсутствие точного результата анализа на наличие COVID-19 может помешать вовремя начать необходимое лечение, что чревато самыми серьезными последствиями и для самого заболевшего, и для людей, которые его окружают. Именно поэтому так важно соблюдать все правила, предусмотренные при сдаче теста ПЦР, подчеркнул врач.