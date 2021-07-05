МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Число получивших первый компонент вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 миллионов, заболеваемость коронавирусной инфекцией в городе на прошлой неделе снизилась, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин. Россиянам объяснили, как избежать ошибки ПЦР-теста на COVID-19

"Последняя неделя показала некоторое снижение заболеваемости COVID в городе, но, тем не менее, сам уровень госпитализации, заболеваемости находится на очень высокой отметке", — сказал Собянин журналистам в ходе открытия прививочного пункта в Гостином дворе.

Мэр отметил, что, в связи со сложившейся ситуацией, вопрос вакцинации населения от COVID-19 остается важным.

"Чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 млн человек привитых первым компонентом", — добавил Собянин. По его словам, это стало хорошим шагом в деле защиты от пандемии.

Мэр столицы также сообщил, что в понедельник на площадке Гостиного двора в Москве открывается крупнейший прививочный пункт в России. Его стандартная мощность — до 6 тысяч человек в сутки, в случае необходимости время работы, а значит и пропускная способность пункта, будут увеличены. При этом прививочный пункт в московском ГУМе закрывается из-за сочетания большого потока посетителей и небольших помещений объекта, что затрудняет обеспечение санитарной безопасности.

Ситуация с COVID-19 осложнилась в столице в июне. Суточная заболеваемость вернулась сначала к значениям января 2021 года, затем — декабря 2020 года. После этого в Москве последовательно зафиксировали два максимума суточной заболеваемости инфекцией за все время пандемии — более 9 тысяч случаев.