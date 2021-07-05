МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Сотрудники Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, не прошедшие вакцинацию от коронавируса, а также не переболевшие и не имеющие медицинских противопоказаний к вакцинации, с 5 июля не смогут присутствовать на рабочих местах, сообщает пресс-служба вуза. Собянин назвал число москвичей, получивших вакцину от коронавируса

"Штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации. В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что для удобства вакцинации сотрудников и студентов в Медицинском научно-образовательном центр (МНОЦ) МГУ работают пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Их работа полностью обеспечивается сотрудниками МНОЦ. Также на сайте вуза запущен сервис электронной записи на прививку.

"В сложное время нарастания масштаба пандемии всем людям Московского университета, от студента до профессора, от лаборанта до доктора наук следует с повышенным вниманием относиться к соблюдению противоэпидемиологического режима, а также принять решение о вакцинации, если этого еще не сделано. Именно мы, люди науки, должны показывать пример ответственного выбора, демонстрировать взвешенный и рациональный подход к вопросам защиты своего здоровья, жизни и благополучия родных и близких", — приводятся в сообщении слова ректора вуза, академика Виктора Садовничего.