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https://1prime.ru/society/20210706/834120244.html
Ретейлеры предупредили о невозможности привить 60% сотрудников вовремя
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Поставщики продуктов питания и ретейлеры просят московскую мэрию продлить на месяц срок проведения обязательной вакцинации сотрудников. Представители отрасли не успевают привить... ПРАЙМ, 06.07.2021
москва, россия, вакцинация, новости, бизнес, потребрынок, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Поставщики продуктов питания и ретейлеры просят московскую мэрию продлить на месяц срок проведения обязательной вакцинации сотрудников. Представители отрасли не успевают привить 60% работников, пишет "Коммерсант".
В некоторых компаний число привитых не превышает 17%.
Ассоциация "Русбренд", куда входят такие игроки, как Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company, направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину. В тексте письма игроки рынка просят сдвинуть срок проведения обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса на месяц.
Напомним, что в середине июня Москва из-за роста заболеваемости коронавирусом ввела обязательную вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг. В том числе:
- общепита,
- торговли,
- салонов красоты,
- фитнес-клубов и так далее.
Как следует из указа градоначальника, до 15 июля москвичам нужно сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 августа — вторую.