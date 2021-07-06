МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Поставщики продуктов питания и ретейлеры просят московскую мэрию продлить на месяц срок проведения обязательной вакцинации сотрудников. Представители отрасли не успевают привить 60% работников, пишет "Коммерсант". Эксперты из США назвали главные недостатки Китая как сверхдержавы

В некоторых компаний число привитых не превышает 17%.

Ассоциация "Русбренд", куда входят такие игроки, как Procter & Gamble, Nestle, Unilever, The Coca-Cola Company, направила обращение мэру Москвы Сергею Собянину. В тексте письма игроки рынка просят сдвинуть срок проведения обязательной вакцинации сотрудников от коронавируса на месяц.

Напомним, что в середине июня Москва из-за роста заболеваемости коронавирусом ввела обязательную вакцинацию 60% сотрудников сферы услуг. В том числе:

общепита,



торговли,

салонов красоты,

фитнес-клубов и так далее.



Как следует из указа градоначальника, до 15 июля москвичам нужно сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 августа — вторую.