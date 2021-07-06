МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Смертность с COVID-19 за сутки в РФ обновила максимум — 737, за все время — 139 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Минздрав допустил лечение беременных "Ковид-глобулином"

"За последние сутки подтверждено 737 смертей… За весь период по России умерло 139 316 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 114, Санкт-Петербурге — 99, Иркутской области — 33.

Число выявленных случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 23 378 и достигло 5 658 672.

Темп прироста составляет 0,41%.

Наибольшее в России число новых выявленных случаев COVID-19 за сутки приходится на Москву — 5498, Подмосковье — 2536, Санкт-Петербург — 1869.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области — 19, Ненецком автономном округе — 6, Чукотском автономном округе — 1.

За сутки в РФ выписаны 18 411 человек после COVID-19, за все время — 5 101 852, из них в Москве выписаны 6 019 человек, в Санкт-Петербурге — 2 547, Подмосковье — 2 112.