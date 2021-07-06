МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Траты домохозяйств в июне впервые с начала года показали сокращение, что говорит как минимум о прерывании фазы бурного восстановления потребительского спроса, говорится в исследовании аналитического портала "СберИндекс".

"В июне зафиксировано первое месячное сокращение трат домохозяйств в 2021 году. Изменение, скорректированное на сезонность, составило –0,37% месяц к месяцу. Фаза бурного возвращения потребительского спроса как минимум прервалась", — сказано в сообщении.

В то же время с 28 июня по 4 июля 2021 года потребительская активность находилась вблизи трендовых уровней: нормализованный прирост расходов домохозяйств составил 6,3% в номинальном выражении.

Потребительские траты без корректировок на прошлой неделе росли на 0,8% в годовом выражении. Аналитики отмечают, что показатель радикально занижен эффектом базы — в начале июля 2020 года произошло масштабное снятие ограничений, что привело тогда к всплеску расходов. С россиян соберут почти полтриллиона рублей в пользу банков

Сервисный сектор в целом по России продемонстрировал устойчивость и показал небольшой прирост относительно допандемийных уровней — на 1,8%. Траты россиян на продукты увеличились на прошлой неделе на 6,8%, а на непродовольственные товары — на 9,3%.

Траты в общепите Москвы были на 12,3% ниже, чем на неделе 21–27 июня 2021 года. В сегменте "Бары и клубы" расходы упали на треть, в ресторанах — на 21%, в фастфуде — на 7%, а в сегменте доставки отмечаются изменения на уровне статистической погрешности.