МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса, обеспечивающего вакцинацию работников от коронавируса, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы. FMCG-компании Москвы просят еще месяц для вакцинации сотрудников

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации от коронавируса в ряде "контактных" сфер, в частности, торговли, услуг, транспорта, образования и так далее. До 15 августа в таких организациях двумя компонентами вакцины должно быть привито не менее 60% сотрудников, до 15 июля они должны быть вакцинированы первым компонентом. С 1 июля на сайте mos.ru заработал специальный сервис для подачи работодателями сведений о вакцинированных сотрудниках.

"Правительство Москвы приняло решение о поощрении предприятий и организаций, выполняющих требования об обязательной вакцинации сотрудников, и дополнительной поддержке предприятия общественного питания. Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", — говорится в сообщении.

Отмечается, что первые 100 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60% и более работников, получат гранты из бюджета города.

Размер гранта составит 100% НДФЛ, уплаченного организацией в предшествующие 12 месяцев, но не более 5 миллионов рублей. "При этом 50 грантов предназначены для субъектов малого и среднего предпринимательства, еще 50 грантов — для иных субъектов предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно постановлению, рестораны, кафе и другие предприятия общепита, соблюдающие требования по использованию QR-кодов, получат гранты на компенсацию расходов по уплате коммунальных услуг. Размер грантов составит 100% фактических затрат предприятий общественного питания на эти цели в III квартале 2021 года, гранты будут предоставлены в IV квартале.

"Основными требованиями к получателям грантов являются соблюдение требований по использованию QR-кодов и обеспечение вакцинации 60% и более работников в сроки, установленные постановлением главного государственного санитарного врача по городу Москве", — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее правительством Москвы был утвержден пакет дополнительных мер поддержки предприятий ресторанного бизнеса, они получили отсрочку по уплате арендных платежей за III квартал 2021 года по помещениям, арендуемым у города Москвы. Также рестораны и кафе были включены в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.