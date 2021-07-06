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https://1prime.ru/society/20210706/834124638.html
Кремль оценил возможность закрытия границ между регионами из-за пандемии
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В ряде регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил... ПРАЙМ, 06.07.2021
коронавирус, дмитрий песков, россия, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В ряде регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но, в то же время, такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы", — сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ.
Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий.
"Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения", — сказал Песков.