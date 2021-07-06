МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В ряде регионов могут быть приняты оперативные и жесткие меры в связи с пандемией, но закрытие административных границ между субъектами – это не то, что поддерживалось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник. Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

"В ряде регионов с учетом развития эпидемиологической ситуации действительно нужны достаточно оперативные и временами жесткие меры, но, в то же время, такие меры, как закрытие границ, нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы", — сказал Песков журналистам, комментируя информацию о том, что отдельные регионы не исключают закрытия своих границ.

Пресс-секретарь президента также пояснил, что у руководителей регионов есть целый ряд полномочий.

"Есть целый набор особых полномочий у руководителей регионов и в зависимости от развития ситуации они принимают самостоятельные решения", — сказал Песков.