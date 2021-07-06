БАКУ, 6 июл — ПРАЙМ. В России в день вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Собянин подписал постановление о поощрении бизнеса за вакцинацию

"Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают 6 тысяч стационарных пунктов прививочных. Ещё дополнительно порядка 6 тысяч мобильных бригад. Вакцинация очень активно, в день до 850 тысяч человек", — сказал Мурашко журналистам во вторник.

"Ситуация напряжённая. В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым. Для того чтобы обезопасить население, сегодня очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных", — добавил он.