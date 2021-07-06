2021-07-06T15:30:28+03:00
2021-07-06T15:30:28+03:00
2021-07-06T15:30:28+03:00
2021
https://1prime.ru/society/20210706/834125245.html
Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В России в день вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно... ПРАЙМ, 06.07.2021
россия, коронавирус, вакцинация, минздрав, новости, здоровье, общество
https://1prime.ru/images/83405/35/834053570.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83405/35/834053570.jpg
https://1prime.ru/images/83405/35/834053569.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83405/35/834053569.jpg
https://1prime.ru/images/83405/35/834053557.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83405/35/834053557.jpg
https://1prime.ru/society/20210706/834124472.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БАКУ, 6 июл — ПРАЙМ. В России в день вакцинируются от коронавируса до 850 тысяч человек, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Для того, чтобы обезопасить население сегодня, очень активно идет вакцинация, работают 6 тысяч стационарных пунктов прививочных. Ещё дополнительно порядка 6 тысяч мобильных бригад. Вакцинация очень активно, в день до 850 тысяч человек", — сказал Мурашко журналистам во вторник.
"Ситуация напряжённая. В целом мы видим, что именно формирование иммунитета, коллективной безопасности является ключевым. Для того чтобы обезопасить население, сегодня очень активно идет вакцинация, работают шесть тысяч стационарных пунктов прививочных", — добавил он.