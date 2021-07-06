МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В Московской области началась массовая проверка заборов, пишут "Вести Подмосковья".

70% автомобилей в России подпадут под экологические штрафы с 1 июля

Наказывать будут за ненадлежащую высоту забора (все, что выше 2 метров требует согласования с администрацией), за неухоженную облупившуюся изгородь, разрушенную более чем на 20%. Также проверяющие буду обращать внимание на цвет и материал забора. Будут оштрафованы владельцы черных ограждений, а также сооружений, сделанных из подручных средств.