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2021
https://1prime.ru/society/20210706/834126133.html
Россиян начали штрафовать за заборы
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В Московской области началась массовая проверка заборов, пишут "Вести Подмосковья". Как сообщается на портале, Государственный административно-технический надзор (Госадмтехнадзор)... ПРАЙМ, 06.07.2021
новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В Московской области началась массовая проверка заборов, пишут "Вести Подмосковья".
Как сообщается на портале, Государственный административно-технический надзор (Госадмтехнадзор) будет штрафовать граждан, попавшихся на нарушениях. Размер штрафов достигает 4 тысяч рублей.
Наказывать будут за ненадлежащую высоту забора (все, что выше 2 метров требует согласования с администрацией), за неухоженную облупившуюся изгородь, разрушенную более чем на 20%. Также проверяющие буду обращать внимание на цвет и материал забора. Будут оштрафованы владельцы черных ограждений, а также сооружений, сделанных из подручных средств.