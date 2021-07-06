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Ученые обнаружили три новых варианта штамма коронавируса "гамма"
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Ученые Бразилии обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса, которые могут получить распространение в ближайшее время, сообщает портал UOL со ссылкой на вирусолога... ПРАЙМ, 06.07.2021
новый штамм covid-19, коронавирус, новости, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 июл — ПРАЙМ. Ученые Бразилии обнаружили три новых варианта штамма "гамма" коронавируса, которые могут получить распространение в ближайшее время, сообщает портал UOL со ссылкой на вирусолога Фелипе Навеку из научного объединения Fiocruz.
"В штате Амазонас (на северо-западе страны — ред.) у нас циркулирует вариант P.1. Проблема заключается в том, что он эволюционирует. Мы говорим о возникновении трех подвидов", — приводит портал слова ученого.
Вероятно, эти три подвида будут распространяться не только в штате Амазонас, но и в других регионах Бразилии в ближайшие месяцы, кроме того, они могут оказаться более устойчивыми, чем исходный штамм "гамма", считают специалисты.
Один из подвидов похож на штамм "дельта", который появился в Индии и распространился по всему миру, но точно сказать, как будут вести себя новые штаммы, пока не представляется возможным, отмечают ученые.