МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Регистрация иностранных вакцин в России даст гражданам большую возможность выбора, однако для начала необходимо обеспечить достаточное количество всех российских препаратов, такую позицию в разговоре с РИА Новости высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что некоторые иностранные производители подали заявки на регистрацию своей вакцины в России. В социальных сетях на фоне этого появились предположения, что наибольшие шансы на это имеет AstraZeneca, у которой есть договорённость о совместной доработке препарата с Центром имени Гамалеи.

"Если будет спрос, то надо зарегистрировать, ничего плохого в этом я не вижу. У людей будет выбор", — прокомментировал Жемчугов.

При этом, по словам специалиста, для начала необходимо обеспечить достаточное количество всех трех основных российских вакцин.

"Есть "Спутник", и то недостаточно во многих регионах. "КовиВака" нет, "ЭпиВакКорона" временами появляется и тоже исчезает. У людей нет выбора. На этом фоне я бы сначала обеспечил выбор наших в достаточном количестве, а потом уже думал про AstraZeneca", — отметил Жемчугов.

Отвечая на вопрос о том, не приведет ли появление в России иностранных вакцин к падению спроса на российские, эксперт напомнил, что у той же AstraZeneca "не очень хорошая репутация".