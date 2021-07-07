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https://1prime.ru/society/20210707/834130524.html
Авиаперевозчик сообщил о трех телах, найденных на месте крушения Ан-26
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Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб... ПРАЙМ, 07.07.2021
крушение, камчатка, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — ПРАЙМ. Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб.
"Три тела, пока никто не может опознать, сложно судить. Там работают спасатели и другие бригады, они не могут опознать", — сказал Горб.
По его словам, в районе снова испортилась погода. Вертолет предприятия ждет в Палане, пока не может вылететь к месту крушения.
Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.