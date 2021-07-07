ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 июл — ПРАЙМ. Тела трех человек обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке, их пока не опознали, сообщил РИА Новости заместитель директора Камчатского авиационного предприятия Сергей Горб. Родственников погибших при крушении Ан-26 доставят в Палану

"Три тела, пока никто не может опознать, сложно судить. Там работают спасатели и другие бригады, они не могут опознать", — сказал Горб.

По его словам, в районе снова испортилась погода. Вертолет предприятия ждет в Палане, пока не может вылететь к месту крушения.

Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал во вторник перед маневром при заходе на посадку в девяти километрах от поселка Палана. На борту находились 28 человек: шесть членов экипажа и 22 пассажира, включая ребенка. Все они, по предварительным данным, погибли.