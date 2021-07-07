МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В Тюмени неизвестный захватил троих заложников в отделении Сбербанка, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Полиция перекрыла близлежащие улицы.

"По предварительным данным, захвачено отделение Сбербанка на первом этаже пятиэтажки в Тюмени. В заложниках три сотрудника. Ситуация уточняется", — отметил собеседник.

Порядка 50 человек эвакуированы из жилого дома, где на первом этаже расположено отделение Сбербанка.

"В целях безопасности из жилого дома выведено около 50 человек", — сказал собеседник агентства.

На сайте УМВД по Тюменской области сообщается, что захватчик банка заявил, что в его сумке "опасный предмет" и потребовал деньги.

"В 9 часов 20 минут (7.20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский тракт города Тюмени вошел мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства", — говорится в сообщении.