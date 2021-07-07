МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени злоумышленник задержан, пострадавших нет, сообщили журналистам в кредитной организации.

"Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника", — говорится в сообщении.

Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.

По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.