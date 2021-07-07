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Захвативший отделение Сбербанка злоумышленник задержан
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Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени злоумышленник задержан, пострадавших нет, сообщили журналистам в кредитной организации. "Злоумышленник задержан, пострадавших нет... ПРАЙМ, 07.07.2021
сбербанк, новости, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Захвативший отделение Сбербанка в Тюмени злоумышленник задержан, пострадавших нет, сообщили журналистам в кредитной организации.
"Злоумышленник задержан, пострадавших нет. Сбербанк благодарит правоохранительные органы за слаженную работу по задержанию преступника", — говорится в сообщении.
Ранее представитель экстренных служб заявил РИА Новости, что неизвестный в среду взял заложников в отделении Сбербанка в Тюмени.
По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник заявил, что в его сумке "опасный предмет", и потребовал деньги, в отделении находятся два сотрудника банка. Место происшествия оцеплено, люди из рядом расположенных зданий эвакуированы.