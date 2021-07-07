МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В России за последние сутки выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в стране. Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты

"Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни", — поясняется в сообщении.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах.

Больше всего новых случаев выявлено:

Москва — 5621

Московская область — 2531

Санкт-Петербург — 1906

Зафиксировано 725 летальных исходов за сутки, всего за пандемию — 140 041 летальный исход.

За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек, за все время — 5 121 919 человек.