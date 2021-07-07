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В России выявлено 23 962 случая коронавируса
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В России за последние сутки выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в стране. "Из них 12,3% не имели клинических... ПРАЙМ, 07.07.2021
оперштаб по борьбе с коронавирусом, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В России за последние сутки выявлено 23 962 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в стране.
"Из них 12,3% не имели клинических проявлений болезни", — поясняется в сообщении.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 682 634 случая коронавируса в 85 регионах.
Больше всего новых случаев выявлено:
- Москва — 5621
- Московская область — 2531
- Санкт-Петербург — 1906
Зафиксировано 725 летальных исходов за сутки, всего за пандемию — 140 041 летальный исход.
За сутки в России полностью выздоровели 20 067 человек, за все время — 5 121 919 человек.