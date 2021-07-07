ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Мужчина, захвативший банк в Тюмени, после задержания заявил силовикам, что такое указание ему дал известный актер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона. Раскрыты популярные уловки для обмана покупателя в магазинах

В среду утром мужчина вошел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, захватил заложников и потребовал деньги, утверждая, что в его сумке некий "опасный предмет". По данным полиции, в 11.52 (9.52 мск) его задержали, никто не пострадал.

"Он говорил, что известный актер ему позвонил и дал такую установку – захватить банк", — сказал источник.