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https://1prime.ru/society/20210707/834133580.html
Захватчик банка заявил, что действовал по указанию известного актера
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Мужчина, захвативший банк в Тюмени, после задержания заявил силовикам, что такое указание ему дал известный актер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... ПРАЙМ, 07.07.2021
сбербанк, новости, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл — ПРАЙМ. Мужчина, захвативший банк в Тюмени, после задержания заявил силовикам, что такое указание ему дал известный актер, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В среду утром мужчина вошел в отделение Сбербанка на Червишевском тракте, захватил заложников и потребовал деньги, утверждая, что в его сумке некий "опасный предмет". По данным полиции, в 11.52 (9.52 мск) его задержали, никто не пострадал.
"Он говорил, что известный актер ему позвонил и дал такую установку – захватить банк", — сказал источник.