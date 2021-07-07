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Голикова назвала регион, где вакцинация от коронавируса идет хуже всего
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Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Лидерами по темпам вакцинации на сегодняшний день являются Чеченская республика,... ПРАЙМ, 07.07.2021
россия, коронавирус, вакцинация, татьяна голикова, новости, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
"Лидерами по темпам вакцинации на сегодняшний день являются Чеченская республика, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Белгородская области. Но должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан", — сказал Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.
По ее словам, только что прошло совещание с регионами, на котором "коллеги из республики Дагестан заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации".
"Тем не менее, показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают. Мы отметили все моменты, на которые, как нам кажется, важно обратить внимание коллегам", — добавила Голикова.