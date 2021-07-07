МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Хуже всего вакцинация от коронавируса идет в Дагестане, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Голикова заявила о росте заболеваемости COVID в 82 регионах России

"Лидерами по темпам вакцинации на сегодняшний день являются Чеченская республика, Москва и Московская область, Тульская область, Краснодарский край, Кемеровская, Сахалинская, Белгородская области. Но должна отметить, что хуже всего ситуация сегодня складывается в Республике Дагестан", — сказал Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ.

По ее словам, только что прошло совещание с регионами, на котором "коллеги из республики Дагестан заверили, что ситуация у них находится под контролем, что они нарастят темпы вакцинации".

"Тем не менее, показатели развития эпидемического процесса и уровня заболеваемости нас пугают. Мы отметили все моменты, на которые, как нам кажется, важно обратить внимание коллегам", — добавила Голикова.