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Инфекционист рассказал о случаях заражения COVID в третий раз
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В мире фиксируются случаи заболевания коронавирусом в третий раз, причем он может быть тяжелее первого и второго, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. "Мы сейчас видим с... ПРАЙМ, 07.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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7 495 645-37-00
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МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В мире фиксируются случаи заболевания коронавирусом в третий раз, причем он может быть тяжелее первого и второго, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", — рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.