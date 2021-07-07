МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. В мире фиксируются случаи заболевания коронавирусом в третий раз, причем он может быть тяжелее первого и второго, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Голикова назвала регион, где вакцинация от коронавируса идет хуже всего

"Мы сейчас видим с вами, что люди заболевают не просто второй раз, те, кто болел в первую-вторую волну, а сейчас поступают в больницы люди, которые болеют в третий раз. То есть вирус обходит иммунные барьеры и спокойно заражает второй-третий раз. И зачастую третий раз даже бывает сильнее, чем первые два", — рассказал Тимаков на пресс-конференции, посвященной эпидемиологической ситуации в России.